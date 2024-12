Anteprima24.it - FOTO/ L’appello alla pace di Mons. Accrocca nel giorno di Santa Barbara

Tempo di lettura: 3 minutiIl 4 dicembre, festività di, martire cristiana del III secolo, orribilmente torturata e mutilata per non aver voluto abiurare la propria fede, è stato occasione per un accorato appelloda parte dell’Arcivescovo di Benevento. Felicenel corso dell’OmeliaCaserma Provinciale dei Vigili del Fuoco, di cui laè Patrona.Nel corso dei secoli, quasi per un gioco di parole, da “” si è passati a “” ovvero ad un sostantivo indicante ovvero il luogo chiuso che custodisce, nella navi da guerra ad esempio, armi ed esplosivi: e proprio questo passaggio semantico è stato darichiamato per ricordare che il mondo tutto è oggi seduto su una immensa “” che rischia di esplodere travolgendo tutti.