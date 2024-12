Feste di Natale più sicure sui convogli di Trenitalia ma non in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

sicuro”: al via il piano dizza straordinario sui treni italianiIl Ministero dei Trasporti ha dato il via al piano “sicuro”, un’iniziativa mirata a garantire lazza sui treni durante le festività natalizie. La misura prevede controlli straordinari su numerose linee ferroviarie, sebbene la linea Fl7 Roma-Napoli via Formia non sarà interessata in questa prima fase. Saranno invece attivati i servizi dizza sulla linea Fl8 Roma-Nettuno.250 operatori di FS Security in azione per unpiù sicuroNel progetto saranno coinvolti oltre 250 addetti di FS Security, la società di vigilanza costituita recentemente per garantire la protezione sui trasporti ferroviari. Ogni giorno verranno monitorate 24 linee di treni in tutta Italia, con l’obiettivo di effettuare controlli accurati sia a bordo che agli accessi, vigilando su stazioni e tratte per prevenire fenomeni come furti, evasione tariffaria e aggressioni al personale, e per assicurare ai passeggeri un viaggio tranquillo.