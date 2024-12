Thesocialpost.it - Felice Oberti morto a Valbondione: scivola sul ghiaccio e cade nel dirupo davanti agli amici

Tragedia nella mattinata di mercoledì 4 dicembre 2024, a, 59 anni, èdurante un’escursione sul Pizzo Tre Confini. L’uomo, originario di Carobbio degli Angeli, èto su una lastra di, precipitando per circa venti metri in unsotto gli occhi dei dueche erano con lui.Leggi anche: Bimbo disperso sull’Appennino parmense ritrovato sano e salvoSoccorsi inutili dopo la cadutaLa caduta è avvenuta intorno alle 9.30. Immediato l’intervento degli uomini del Soccorso alpino e dell’elicottero del 118, allertati dai compagni di escursione, ma pernon c’è stato nulla da fare. I carabinieri di Clusone hanno ricostruito la dinamica dell’incidente, apparsa chiara fin dai primi rilievi., operaio in pensione da circa un anno, era una figura conosciuta e stimata a Carobbio degli Angeli, anche per il suo impegno nella squadra sportiva dilettantistica Pantera Rosa.