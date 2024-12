Giornalettismo.com - È arrivato il grande giorno di IT Wallet: via libera per tutti, con già 450mila utenti

È stata una corsa a tappe che, oggi, 4 dicembre, segna la sua data più importante. L’IT, ovvero il portafoglio digitale, è accessibile alla platea dii cittadini italiani. Si tratta di una novità – che è stata anticipata sin dal 23 ottobre per una platea ristretta di cittadini – che rappresenta un unicum nel panorama europeo, recependo le indicazioni delle istituzioni comunitarie in anticipo sulla road map prevista a Bruxelles. Al momento, come abbiamo avuto modo di spiegare anche in altri articoli di Giornalettismo, è possibile caricare sull’IT(accessibile tramite app IO) patente, codice fiscale e carta europea per la disabilità. L’obiettivo a breve termine, tuttavia, è quello di rendere disponibile anche certificati di nascita, tessere e abbonamenti per i trasporti e strumenti professionali; mentre per il lungo termine si progetta anche una versione digitale della carta d’identità.