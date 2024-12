Inter-news.it - Dumfries schietto: «Rinnovo Inter? Inutile nasconderci, andata così»

e trasparente nel parlare del suocon l’, avvenuto pochi giorni fa. L’olandese ha spiegato le trattative.VERITÀ – Denzelvistato da Ziggo Sport, ha risposto senza mezze misure e con grande trasparenza sultravagliato con l’: «Mi sto divertendo moltissimo. C’è voluto molto tempo. Naturalmente abbiamo avuto un’acquisizione da parte del nuovo proprietario. Abbiamo negoziato a lungo, ma alla fine sono orgoglioso e felice di aver firmato qui. Tempi lunghi? Non penso che siano stati facili e nemmeno per me. Ciò ha reso le cose un po’ difficili. Pertanto ci è voluto un po’ più tempo del normale. Possiamo girare intorno al cespuglio, ma alla fine è anche una questione di soldi».e ilcon l’: affare per tutti!PREZIOSO – Al contempo,, oltre ad elogiare il club, ha anche speso belle parole nei confronti del suo ex allenatore Alex Pastoor, che era presente nello studio televisivo di Ziggo Sport: «Ho 28 anni e questo è un momento importante per me.