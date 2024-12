Liberoquotidiano.it - Costretti a murare l'appartamento per difendersi dai rom: il dramma di una famiglia in Toscana

Quella che segue è una storia di estrema prepotenza ma anche di enorme solidarietà. Una storia che lascia attoniti e al contempo fa sperare, perché mica è detto si debba scivolare sempre nella solita indifferenza. «La vicinanza della comunità mi resterà per sempre impressa», dice, oggi, Samuele Ferretti, che è l'assessore al Sociale del Comune di Ponsacco, una cittadina di 15mila abitanti in provincia di Pisa. Parla con la schiettezza dei toscani, Ferretti. È lunedì nel primo pomeriggio: è appena uscito dal suo Municipio dove si è tenuto un incontro con due famiglie di etnia rom che hanno occupato abusivamente degli immobili, ma soprattutto è alla sua terza notte di “picchetto”, questo amministratore eletto in una lista civica (però in una coalizione di centrodestra) che è deciso a non mollare.