Iltempo.it - Corea del Sud, l'opposizione presenta una mozione per l'impeachment di Yoon

I partiti didelladel Sud hannoto oggi unaper la messa in stato d'accusa del presidenteSuk Yeol, che verrà discussa durante una sessione plenaria dell'Assemblea nazionale in programma domani. Laè statata dal Partito democratico di, principale forza didel Paese, e da altri cinque partiti, tra cui il Partito di ricostruzione dellae il Partito riformatore. Le forze diavevano già espresso l'intenzione di procedere a unimmediato del presidente, in risposta alla decisione a sorpresa di quest'ultimo di proclamare la legge marziale nel Paese. Un gruppo di oltre 40 deputati di diversi partiti diaveva già affermato che l'Assemblea nazionale dovrebbe procedere con l'di, definendolo «l'artefice di un atto di tradimento legato a una cattiva gestione dello Stato».