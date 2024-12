Biccy.it - Bortuzzo e Lulù Selassié: le due diverse reazioni dopo le accuse di stalking

il caso di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, un’altro volto del GF Vip è stato accusato di. Ieri Il Messaggero ha svelato che Manuelha denunciatoaccusandola die la procura avrebbe chiesto il giudizio immediato (la prima udienza si terrà il 28 gennaio). Intanto alla principessa del Grande Fratello Vip è stato imposto di indossare il braccialetto elettronico, quindi non si potrà più avvicinare al suo ex fidanzato.Ieri Alberto Matano a La Vita in Diretta ha svelato chesi dichiara innocente: “Lei si è proclamata innocente. Anche attraverso il suo legale si proclama innocente, non ha mai ammesso di aver avuto atteggiamenti ossessivi, inconsulti o incontrollabili nei confronti del ragazzo“.invece non ha voluto rilasciare dichiarazioni: “Abbiamo cercato Manuel, ma al momento non vuole commentare la vicenda“.