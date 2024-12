Spazionapoli.it - Baroni in conferenza: “Il Napoli è meritatamente primo. Conte? È un grande allenatore”, poi annuncia un’assenza importante

Marcoè intervenuto instampa alla vigilia della sfida contro il. Di seguito l’analisi approfondita del tecnico. Manca sempre meno al big match di Coppa Italia tra Lazio e. La sfida sarà valevole per gli ottavi di finale della competizione e naturalmente solo una delle due compagini accederà al turno successivo. A tal proposito, infatti, i due allenatori starebbero preparando al meglio la partita che andrà in scena allo stadio Olimpico.Nella giornata odierna, Marcosi è presentato instampa proprio per presentare la sfida. L’della Lazio è intervenuto dalla sala stampa di Formello per fare il punto sulla situazione. A tal proposito, il tecnico ha parlato della condizioni dei suoi ragazzi e tanto altro.: “Dia non sarà disponibile per domani.