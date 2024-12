Davidemaggio.it - Ascolti TV | Martedì 3 dicembre 2024. Libera in calo (17.6%), cresce Belve (9.9%)

Nella serata di ieri,, su Rai1 la fictionha interessato 3.150.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale5 – dalle 21:36 alle 23:22 – la dizi Endless Love conquista 2.344.000 spettatori con uno share del 12.4%. Su Rai2 la terza puntata diintrattiene 1.684.000 spettatori pari al 9.9%. Su Italia1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Sassuolo incolla davanti al video 1.819.000 spettatori (8.9%). Su Rai3 Un giorno in Pretura segna 1.023.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 789.000 spettatori (5.5%). Su La7 Diraggiunge 1.378.000 spettatori e l’8.1%. Su Tv8 la semifinale di X Factor in chiaro ottiene 447.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Un Magico Natale raduna 394.000 spettatori (2.1%). Sul 20 From Paris with Love fa sintonizzare .