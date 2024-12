Dilei.it - Ascolti tv del 3 dicembre, Sonia Bruganelli a Belve sfida Libera e Endless Love

Mentre su Rai 1 e Canale 5 è guerra tra le fictionedper lo share, Francesca Fagnani si ritaglia la sua fetta ditv invitando a, Elisabetta Canalis e Fabio Volo.L’appuntamento del martedì sera su Rai 1 è con la nuova fiction, con Lunetta Savino, Matteo Martari e Monica Dugo (leggi la nostra intervista). Nella puntata andata in onda ieri,viene indagata dal PM De Marco per l’omicidio Rosani e Pietro, per salvarla, dichiara di averle rubato il cellulare diventando così il primo sospettato.cerca di scagionarlo, coinvolgendo anche suo padre Italo ma non sarà facile.A, su Rai 2,ha confessato di aver tradito Paolo Bonolis. Poi è toccato a Elisabetta Canalis e Fabio Volo passare sotto gli artigli di Francesca Fagnani.