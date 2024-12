Metropolitanmagazine.it - Anita Caprioli, chi è la compagna di Daniele Pecci

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, ladi, è una grande attrice; ha iniziato la sua carriera a Milano e poi si è spostata a Londra dove ha coltivato la sua passione per la recitazione e per il teatro e ha preso parte a spettacoli importanti come “La locandiera” e “Il berretto a sonagli”.Laha debuttato nel mondo del cinema nel 1997 con il film “Tutti giù per terra”, da quell’anno ha preso parte a diversi film ma il grande successo probabilmente per lei è arrivato proprio quest’anno! Nonostante l’attrice sia stata molto amata anche in passato, il 2023 per lei è stato un anno di svolta perché ha preso parte al film “Sorelle per sempre” di Andrea Porporati, nel ruolo di Francesca Maggio e grazie alle sue velleità artistiche e alla toccante storia raccontata dal film, ha riscontrato un grandissimo successo e grande approvazione da parte del pubblico.