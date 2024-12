Ilrestodelcarlino.it - Ancona Per l’attacco spunta Ameth Fall

Ieri s’è aperto ufficialmente il calciomercato dilettanti e l’è a caccia di un centravanti. Mentre in questi giorni si attende l’ufficializzazione di alcune uscite – quella di Pangrazi che va in prestito ai Portuali in Eccellenza è ormai nota – l’con in testa il direttore sportivo Pietro Tamai e il direttore generale Francesco Ancarani va a caccia di un giocatore d’area di rigore che sia utile per questa stagione ma anche per la prossima, un centravanti vero, capace di farsi spazio in area, di lottare, di tenere la palla, forte di testa, capace di segnare ma anche di far alzare la squadra e di lavorare per i compagni. Uno alla Galesio, per capirsi, il centravanti argentino del Teramo che finora ha messo a segno sei reti, non un’enormità, ma che con la sua fisicità fa da punto di riferimento delper i suoi compagni di squadra.