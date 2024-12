Lettera43.it - Un Giro d’Italia arabo: il fondo PIF vuole la kermesse e le corse satellite

Ilsovrano dell’Arabia Saudita PIF è interessato ad acquisire ile tutte le altreciclisticheorganizzate da Rcs. A rivelarlo è stato il quotidiano Tuttosport, che ha spiegato come gli arabi siano interessati non soltanto alla centenaria e storiaitaliana, ma anche all’acquisto del Torino di Urbano Cairo (insieme a Red Bull, che sarebbe vicina al closing) e, con esso, dello stadio Olimpico Grande Torino, di proprietà del Comune. Una trattativa che permetterebbe alPIF di fare in parte quanto fatto in Inghilterra con l’acquisto del Newcastle, inserendosi nel massimo campionato di calcio per rivalutare la storia del club. Mentre ilsarebbe una vera ciliegina sulla torta, dopo l’interesse (poi tramontato) mostrato nei confronti del Tour de France diversi anni fa.