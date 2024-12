Puntomagazine.it - Ultima Generazione: Milano continua il processo per l’azione al “dito” Cattelan

Con l’udienza di ieri, ilè stato rinviato al 3 marzo, data in cui arriverà la sentenza. Nel frattempo si procede con il programma di giustizia riparativa03/12/2024: Si è tenuta ieri, nel primo pomeriggio la terza udienza per ilche vede imputati Fiore, Leo e Sandro, che nel gennaio del 2023 hanno colorato con della vernice lavabile arancione il basamento dell’opera L.O.V.E di Maurizio. Quest’azione ha avuto subito un carattere emblematico: in parte perché coinvolge un opera che in sé è già una provocazione (l’opera, posizionata innanzi alla Borsa dirappresenta una mano atteggiata a saluto romano, con tutte le dita mutilate tranne il medio: uno sberleffo contro lo strapotere della finanza), in parte per le reazioni che ha suscitato.L’ironia di, l’ipocrisia del Comune e il giudizio di Montanariha compreso perfettamente lo spirito del, prendendo posizione sia all’indomani del, sia attraverso una lettera che è stata letta nel corso della prima udienza del, in cui afferma, fra l’altro: “ non mi sono sentito offeso né danneggiato.