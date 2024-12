Thesocialpost.it - Treviso, va a vivere in un garage a causa degli affitti troppo cari: morto di freddo, Marco era un lavoratore

Una storia che fa riflettere arriva da, doveMagrin, 53 anni, è stato trovato senza vita neldove viveva. Vittima dele forse di un malore aggravato dalle sue pree condizioni,era unitaliano che non è riuscito a far fronte al caro. Dopo uno sfratto esecutivo per l’ennesimo canone non pagato, si era ritrovato senza un tetto. Nonostante un impiego, non aveva trovato alternative e si era rifugiato nel box auto della casa che aveva lasciato, tenendosi le chiavi all’insaputa dei proprietari. Invano, aveva cercato un appartamento sostenibile tramite alcuni annunci sui social.Leggi anche: Verona, violenze sulla compagna e minacce: “Ha fatto bene Turetta con Giulia Cecchetin”, originario di Santa Giustina in Colle (Padova), lavorava in una ditta di sfilettatura del pesce, ma il suo stipendio non bastava per un affitto.