Strage di Rigopiano la Cassazione conferma la condanna all’ex prefetto Processo bis per sindaco e dirigenti regionali

ta laFrancesco Provolo e chiesto unbis per ile i. Così ha deciso la supremanellegato alla tragedia dell’Hoteldi Farindola (Pescara), travolto e distrutto, il 18 gennaio 2017, da una valanga che provocò la morte di 29 persone. Diventa così definitiva la sentenza per l’exmentre si terrà unbis di appello a Perugia per le altre persone coinvolte. Il sostituto procuratore generale diaveva chiesto un nuovoperdi Pescara, Francesco Provolo,to a 1 anno e 8 mesi per rifiuto di atti d’ufficio e falso. Provolo era stato assolto in appello per omicidio colposo, lesioni colpose e depistaggio. Presenti, intanti parenti delle vittime di quel disastro.