Sinner dall’Australian Open alla sentenza doping | il calendario del 2025

Leggi su Ilfaroonline.it

Dopo una storica annata da numero 1, chiusa con il successo in Coppa Davis con l’Italia (leggi qui), Janniksi prepara a ripartire e guarda ala Miami, sono diversi i tornei in cui è stata già confermata la presenza del fuoriclasse azzurro nella prossima stagione. In attesa delladel Tas sul caso.IldiA iniziovolerà in Australia e ripartirà da lì. Jannik giocherà laing Week, in programma dal 7 al 10 gennaioRod Laver Arena di Melbourne (esibizione benefica) e poi si rivedrà in campo negli Australian. Per riconfermarsi campione.giocherà poi a Rotterdam, in Olanda, altro torneo vinto nella passata stagione, e poi farà tappa negli Stati Uniti per giocare Indian Wells e Miami. La sua presenza è già confermata anche al nuovo Atp 500 di Monaco di Baviera.