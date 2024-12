Gravidanzaonline.it - “Ma chi sta guardando i bambini?” Perché questa domanda deve essere eliminata per sempre

Tra i vari trend che stanno spopolando su TikTok c’è anche quello del #womeninmalefields, in cui le donne rovesciano al maschile le frasi e i commenti che si sentono quotidianamente fare e che dipendono dai bias e dal doppio standard che abbiamo su vari fronti, dalla violenza di genere a quello della genitorialità.Così, è diventato virale un video pubblicato su Instagram dalla dottoressa Betsy Grunch, neurochirurga, e dalla dottoressa Alexandra Larissa, chirurga, che denuncia proprio quei doppi standard e quel giudizio costantemente implicito rispetto ai comportamenti delle donne; nel loro caso, la fatidicaè “Ma chi stamentre tu lavori?”.Unache, naturalmente, nessuno si sognerebbe mai di rivolgere a un padre. “Quante volte da neurochirurgo e cardiotoracico abbiamo sentito questo?” è la caption che accompagna il video, in cui le due dottoresse, in abito da sera, ballano Two bad bitchies – un titolo davvero azzeccato – di Baddie Friend.