Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: problemi di tempo per il cinese che deve reggere una posizione non facile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:40gioca al colpo, ma risponde subito: 17. Dd2 Tad8. Centralizzazione delle Torri completata, sicuramente sul lungo periodo può essere un’idea interessante.11:39 Con 42 minuti e 24 secondi sull’orologio,si decide per 16. Tfe8, che è fondamentalmente la più naturale.11:37 Questa laattuale, in cui per ora tutto favorisce: il dinamismo e l’orologio.sotto i 45 minuti adesso.has survived the opening, butis still better and has an almost one-hour lead on the clock! #pic.twitter.com/7iiVEVBn3S— chess24 (@chess24com) December 3,11:34 In ogni caso, dopo aver piazzato (presumibilmente) una Torre in e8 ci sarà Dd2 da parte di, a sostenere l’Alfiere.