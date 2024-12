Ilfattoquotidiano.it - L’Intelligenza Artificiale ora prevede anche la data della tua morte, con tanto di conto alla rovescia che parte 24 ore prima del “grande giorno”

Lo sviluppatore Brett Franson l’ha recentemente aggiornata e, con l’aiuto del, ha avuto un enorme successo. È stata scaricata oltre 125mila volte da luglio fino ad oggi. Esiste davvero un’applicazione che permette ai suoi utenti dire laloro, offrendoconsigli utili su come posticiparla. Si tratta di Death Clock, un’applicazione veramente insolita rilasciata per lavolta nel 2006, quando però, non ebbe lo stesso successo di adesso.Recentemente, Franson l’ha aggiornata portando migliorie evidenti. Con il supporto del, addestrata su oltre 1200 studi sulle aspettative di vita umana, da luglio fino ad oggi, l’applicazione è stata scaricata ben 125mila volte, piazzandosi ai primi posti delle classifiche delle applicazioni per la salute più apprezzate.