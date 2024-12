Iodonna.it - Le Relazioni Difettose – Forse non era nemmeno l’uomo giusto per me, ma ci sto male

Cara Ester,Ti leggo oramai da tanto e mi sembra sempre nelle tue parole, di trovare gli stimoli giusti, ma poinon sono pronta ad aggrapparmici. Ho finito da poco l’ennesima frequentazione dove per un motivo o per l’altro alla fine ci stoe immobilizzo la mia vita nel dolore della perdita. Dipendenza affettiva: come distinguerla dal forte innamoramento Xnon eraper me, oppure lo era ma “non era pronto a una relazione” perché così l’ha chiusa, o semplicemente non “era scattata”.