Ilgiorno.it - La speranza appesa a una firma. Petizione per riaprire le sponde ma lo Stallazzo intanto chiude

Mille firme raccolte in poche ore per la riapertura delledell’Adda dopo la frana di maggio. Ad assicurarsele, laon-line lanciata da Luigi Gasparini, presidente di Solleva, la cooperativa sociale che mette al lavoro persone in difficoltà e che fino a domenica ha gestito lo, l’unico punto ristoro sull’alzaia fra Cornate e Paderno. Ma alla fine dopo mesi di morta, ha dovuto arrendersi e il 1 dicembre è calato il sipario sull’antica stazione di posta, un punto di ritrovo per turisti e appassionati della natura che prima dello smottamento si davano appuntamento qui ogni giorno. "Ma con la chiusura delle rive, il flusso si è azzerato e l’economia non regge", spiega il presidente. Lasciare era l’unica via, una decisione dolorosa, ma obbligata, in attesa che "arrivino le soluzioni".