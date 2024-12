Thesocialpost.it - La mamma della star dei social sbarca su OnlyFans (e tutti impazziscono)

Cinzia, la madre di Elisa Esposito, ha scelto di seguire le ormefiglia, unendosi alla celebre piattaforma per adulti in un video condiviso con Elisa sui. Questa decisione arriva dopo una recente polemica in cui Cinzia si era schierata a difesascelta lavorativa di Elisa, rispondendo alle critiche degli haters. In un video postato sul profilo Instagramfiglia, Cinzia aveva affrontato le osservazioni negative, sostenendo che l’occupazione di Elisa fosse più ragionevole rispetto a un lavoro fisico e usurante.Leggi anche: Irlanda, bimba di 8 anni difende la madre dalle coltellate del compagno e muore“È preferibile che lavori in questo modo piuttosto che faticare otto ore al giorno”, aveva dichiarato, rispondendo a chi giudicava discutibile il lavorofiglia sulla piattaforma.