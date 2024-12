Lettera43.it - La classifica delle 10 star più popolari del 2024: vince Sydney Sweeney

è la regina dello schermo del. Almeno secondo Imdb. Il sito web americano ha infatti stilato la sua personale e tradizionalepiùdell’anno, basata su clic e visualizzazioni alle pagine degli oltre 250 milioni di visitatori mensili. Gli ultimi 12 mesi sono stati abbastanza ricchi per la diva di Euphoria, che ha conquistato il pubblico con Glen Powell – tra l’altro quinto nella graduatoria e primo fra gli uomini – in Tutti tranne te e ha recitato in Madame Web e Immaculate – La prescelta. Secondo posto per Ella Purnell, protagonista di Fallout su Prime Video e doppiatrice di Jinx in Arcane su Netflix. Terza Cristin Milioti, amata dal pubblico e dai fan della serie The Penguin con Colin Farrell.Non solo le: Imdb ha scelto anche la Top 10 di film e serie tivùOltre allepiù, ogni anno l’Internet Movie Database (Imdb) diffonde la Top 10 anche di film e serie tivù.