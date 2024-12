Ilfattoquotidiano.it - Il decreto fiscale va in aula alla Camera: previsto l’ok con la fiducia. Leo: “Un’altra rottamazione? Ora non se ne parla”

Dopo lo psicodramma andato in scena la scorsa settimana sul canone Rai, con la maggioranza in frantumi su un taglio da 20 euro all’anno, ilha ottenuto via libera in commissione Bilancioche ha dato mandato al relatore, la deputata Fdi Letizia Giorgianni. Il testo andrà inalle 18 e il governo porrà la questione di. Per giovedì èil voto finale. Nel provvedimento non ha trovato spazio la nuovadelle cartelle esattoriali chiesta da Forza Italia e Lega. “Diadesso non se ne.”, ha detto Maurizio Leo, viceministro all’Economia di Fratelli d’Italia, interpellato in Transatlantico.Subito dopoalentrerà nel vivo la discussione sulla manovra. Il Mef e Palazzo Chigi hanno chiesto a più riprese di limitare le richieste ma i partiti si preparano comunque per la battaglia che partirà dprossima settimana con il voto sugli emendamenti.