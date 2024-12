Ilrestodelcarlino.it - I dati del turismo. Presenze straniere cresciute del 7%

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il movimento turistico in provincia di Forlì-Cesena, nel periodo gennaio-ottobre 2024, registra un incremento annuo, sia degli arrivi sia dellee un completo recupero sul 2019 (pre-covid). In tale contesto, riusltano migliori i risultati che riguardano la clientela straniera rispetto a quelli che concerno quella nazionale. Iprovvisori relativi al movimento turistico nei primi dieci mesi del 2024, in provincia di Forlì-Cesena, rilevano un incremento annuo degli arrivi del 2,6% (1.101.683 unità) e delledel 3,1% (5.429.308 unità). Gli aumenti, rispetto ai primi dieci mesi del 2023, interessano sia la clientela italiana sia quella straniera, con risultati migliori per quest’ultima. Nel dettaglio: +1,6% gli arrivi italiani e +2,2% lenazionali, +7,8% gli arrivi stranieri e +6,9% leestere.