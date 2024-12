Quotidiano.net - "Guarigione definitiva?. Sì, è possibile. Ma ci vogliono mesi"

I primi esami effettuati all’ospedale di Careggi non escludono che a causare la fibrillazione ventricolare possa essere stata un’iniziale forma di cardiomiopatia aritmogena, la patologia cardiaca che si era portata via il capitano viola Davide Astori nel 2018. Ma ancora non ci sono diagnosi, gli accertamenti proseguono a trecentosessanta gradi. Il cuore tradisce anche i giovani sportivi, nonostante gli accurati controlli cui vengono sottoposti. Quali sono le patologie più difficili da individuare? Si può tornare a giocare dopo episodi di questo tipo? Ne abbiamo parlato con il professor Domenico Corrado, direttore del’Unità operativa delle Cardiomiopatie genetiche e cardiologia dello sport e del master nazionale di Cardiologia dello sport all’Università di Padova, uno dei massimi esperti a livello mondiale.