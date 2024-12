Ilrestodelcarlino.it - Gabbianelli fa crac. La Vigor ora è nei guai

Pensare di dover fare a meno diper lungo tempo, rovina il sonno di allenatore, tifosi e dirigentiini. L’esperto centrocampista fanese è uscito dolorante dalla sfida di domenica contro l’Atletico Ascoli. Un colpo durissimo ha messo k.o. il ginocchio dell’ex Rimini: ora sono tutti con il fiato sospeso. Il referto medico svelerà tempi di recupero ed ovviamente la direzione che prenderà il mercato rossoblu. "Non si può certo dire che la fortuna ci assiste - afferma il direttore sportivo dellaRoberto Moroni -. Dopo Alonzi un altro infortunio piuttosto serio. Non sono un medico, non sono quindi in grado di stabilire l’entità del problema, ma non sembra un problema di poco conto. Il ginocchio si è gonfiato, speriamo non si tratti del crociato. Non voglio sbilanciarmi,si è fatto male in un contrasto di gioco nel tentativo di spazzare un pallone, quindi un incidente molto diverso rispetto a quello capitato ad Alonzi ad Isernia, ma non possiamo escludere nulla".