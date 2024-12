Liberoquotidiano.it - Fibrosi cistica, Amazon e Lifc in un progetto per l'inclusione lavorativa

Roma, 2 dic. (Adnkronos Salute) - In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra oggi 3 dicembre,ha annunciato la nuova iniziativa didi persone con. Il, avviato presso i centri di distribuzionesituati nel Lazio, a Colleferro, in provincia di Roma, e Passo Corese, in provincia di Rieti, ha rappresentato una nuova occasione per l'azienda di ridefinire gli standard di accessibilità enegli ambienti di lavoro. Per farlo è stata fondamentale la collaborazione della Lega italiana), con cui l'azienda porta avanti un dialogo costante."Siamo orgogliosi di essere parte integrante di questo. Per offrire alle persone conun luogo di lavoro sicuro e accessibile, ci siamo affidati al prezioso aiuto degli esperti, con i quali abbiamo trovato le soluzioni migliori per adattare i nostri processi, metodi e postazioni di lavoro - afferma Lorenzo Barbo, responsabileItalia Logistica - Il nostro obiettivo primario è consentire a tutti i nostri dipendenti di lavorare in sicurezza.