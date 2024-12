Ilrestodelcarlino.it - Doppio ’regalo’ per i nati nel 1959

"Un regalo" per chi è nato nel. Due vaccini per due affezioni non così rare e comunque problematiche: lo Pneumococco e l’Herpes Zoster. Iin quell’anno ne sono stati informati via fascicolo sanitario elettronico e sms. Ma sono anche previste chiamate telefoniche da parte degli operatori dell’Ausl Romagna per le persone non raggiungibili attraverso questi canali. Dal 2017 queste vaccinazioni vengono offerte attivamente e gratuitamente alle persone che compiono 65 anni. Le infezioni da pneumococco sono molto diffuse nella popolazione anche in assenza di sintomi. In alcuni casi questo batterio può causare otiti, polmoniti e meningiti con conseguenze molto gravi e anche mortali soprattutto in persone con malattie croniche o con età avanzata. In genere è sufficiente una singola dose di vaccino, tranne nelle persone con malattie croniche alle quali verrà proposta una seconda vaccinazione.