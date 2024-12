Denunciata da Manuel Bortuzzo Lulù Selassié a processo Cosa gli ha fatto dopo l’addio

Leggi su Caffeinamagazine.it

l’ha. Il pubblico del Grande Fratello ricorderà bene come e quando è nata la loro storia d’amore. Storia finita poco, nel 2022, per volere di lui, come aveva spiegato in un’intervista a Verissimo. Lei evidentemente non ha mai accettato quell’epilogo, al punto da essere arrivata a tormentare il campione di nuoto paralimpico.Messaggi, biglietti, dichiarazioni d’amore, inseguimenti all’estero, ma anche minacce come “Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo”, a quanto si legge su Il Messaggero che parla di blocco dell’utenza telefonica, a seguito di messaggi che, come riporta Il quotidiano dal capo di imputazione, gli procuravano “uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”.