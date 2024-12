Quotidiano.net - Conou, in Italia rigenerato il 100% dei lubrificanti, in Ue 82%

"Isono importanti per il settore dell'industria e dell'autotrazione, devono essere sostenibili. Quello che facciamo noi del, che è rigenerarli tutti, dopo averli raccolti alla fine del loro utilizzo". Lo afferma il presidente del Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, Riccardo Piunti, che racconta in un appuntamento ANSA Incontra come, mentre l'ha raggiunto ildi recupero deiusati, la media europea è dell'82%. "Il 18% non si sa dove va a finire ma è un rifiuto pericoloso, inquinante e cancerogeno. Non va bene", osserva. Per facilitare le operazioni di raccolta in"un'app verrà data ai concessionari die li mette in connessione con l'autista e con i 103.000 punti di raccolta", spiega Piunti.