Ilgiorno.it - Como, una app per gli automobilisti: mobilità e parcheggi in tempo reale

Leggi su Ilgiorno.it

– Forse per risalire dalla posizione di fanalino di coda tra le smart city della Lombardia,ha deciso di investire per migliorare laattraverso un sistema di sosta intelligente e informazione agli utenti sulla disponibilità deie la presenza di cantieri che generano code. Grazie a un finanziamento di 2,2 milioni della Regione, saranno digitalizzate e automatizzate le autorizzazioni al Comune legate all’uso di suolo pubblico, in maniera tale da informare cittadini einsugli ostacoli alla circolazione. “Free-Way è un’idea progettuale finalizzata a migliorare la gestione dellaa scala locale e provinciale e a ottimizzare nel conla fruizione deia raso della zona rossa die di 5 autosilo cittadini con uno specifico sistema di smart-parking – spiega l’assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi –.