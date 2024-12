Ci sono 115 senatori in meno ma il Senato costa 505 milioni come prima Conti 2024 approvati anche dal M5s | finita l’era del taglio ai costi della politica

Leggi su Open.online

Quando è scattata la riforma suldei parlamentari, a partire da questa legislatura iscesi da 315 a 200, con undel 36%. Sicquella riforma era stata vendutaunaigli italiani avranno immaginato che una riduzione simile sarebbe avvenuta per idi quella istituzione. Invece nel 2021, ultimo anno con 315eletti, la dotazione del Tesoro per il funzionamento delera di 505,3di euro. Nelsi legge nel bilancio di previsionedi palazzo Madama approvato dall’assemblea dei, la dotazione è invece restata identica: 505, 3di euro. La grande riforma voluta dal M5s per tagliare inon ha fatto risparmiare agli italiani nemun centesimo di euro, visto chela dotazioneCamera dei deputati è restata identica anonostante analoga riduzione degli eletti.