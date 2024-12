Ilnapolista.it - Cassano: «McTominay è un fenomeno in Serie A, ma il nostro è un campionato farlocco»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonioha espresso la sua opinione riguardante Scott; l’ex calciatore lo ha definito un centrocampista perfetto per laA, ritenuto uninferiore rispetto alla Premier League.: «in Inghilterra è un caso simile a Lukaku: fa bene inA, che è un»A Viva El Futbol ha dichiarato:«L’ho sempre detto e continuo a dirlo: Conte ha indovinato per l’ennesima volta il colpo,in Italia sta facendo un buonissimo. In Inghilterra ci saranno squadre che avevano bisogno di centrocampisti e non l’hanno preso in considerazione? Il Napoli l’ha pagato 30 milioni, non 300. Lui in Inghilterra è un caso simile a Lukaku, Pogba. Quando trovi degli animali come te, che hanno un’intensità maggiore della tua, o devi essere untecnicamente, o fai fatica e vai a casa.