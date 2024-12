Sport.quotidiano.net - Basket Minors. Asciano batte nettamente la Nesi Group

Il derby senese della decima di andata di Divisione Regionale 1 se lo aggiudica la Advinserche al PalaGrandilaPoggibonsi per 76-55 (: Losigo R 10, Losigo L 9, Monnecchi 2, Gazzei 2, Becatti 7, Falcai 10, Falchi L 8, Chierchini 2, Falchi R 19, Casini 5, Mini, Ciacci 2. All. Totaro. Poggibonsi: Del Cucina 11, Ceccatelli 5, Rovini, Giorgi 13, Mucci 2, Testi, Figus, Maestrini, Juliatto 7, Borgianni 13, Ravenni 4. All.Franceschini). Nei primi 20 minuti la gara la comandano i padroni di casa, ma la formazione giallorossa risponde colpo su colpo. L’equilibrio si rompe nella terza frazione quando l’, guidato da un ottimo Riccardo Falchi, piazza il break che indirizza il match in modo definitivo. Non riesce il colpaccio in casa della seconda forza del girone alla Simus Monteroni che perde a Vaiano contro i locali del Valbisenzio per 59-54 (Caniglia 2, Banchero 13, Perinti, Starnini, Santini, Manetti, Brocco, Tognazzi 1, Milano 5, Piattelli 22, Bovo 11).