"Banca, libertà di scelta e rapporto umano"

Un momento atteso che celebra fiducia e crescita. Ieri, a Riccione, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della filiale de La Cassa di Ravenna, in via Fogazzaro accanto al Palacongressi. La filiale, operativa già da diverso tempo ma aperta in periodo Covid, non aveva ancora avuto la sua cerimonia inaugurale. Alla presenza di autorità e cittadini, l’evento ha sottolineato il valore dell’investimento sul territorio e il legame tra, imprese e famiglie. Tra gli interventi di rilievo, spicca quello di Antonio Patuelli, presidente del gruppo La Cassa di Ravenna e dell’Associazioneria Italiana (Abi), che ha offerto una riflessione sul ruolo delle banche nel contesto attuale. "Parlo non solo come presidente, ma anche con un affetto personale per questo territorio", ha esordito Patuelli, ricordando i suoi anni trascorsi a Viserba e la sua consuetudine a navigare lungo la costa romagnola.