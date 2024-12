Ilnapolista.it - Adani: «McTominay ha l’anima di Conte, ha aggiunto al Napoli la mentalità vincente»

A Viva El Futbol Leleha commentato le prestazioni di Scottcon il, anche dopo il gol contro il Torino che ha portato gli azzurri a vincere il match.: «hadi, haalla»Le sue dichiarazioni:«Diabbiamo parlato tante volte in questi anni come centrocampista dello United, non come il giocatore di punta. Ma lui allo United ha fatto 255 partite. Aè il primo trasferimento che fa nella sua carriera, ed è un ’96. Ha una trentina di presenze con la nazionale scozzese e 11 gol. L’apice della sua carriera è stato a marzo 2023 con la Scozia, doppietta a Cipro e contro la Spagna in pochi giorni. Si guadagna l’attenzione dele lo prendono. Ildello scudetto aveva due terzi dei centrocampisti attuali; Zielinski è tutta un’altra cosa rispetto a