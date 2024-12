Ilrestodelcarlino.it - Accoltella l’amico, oggi comparirà davanti al giudice

questa mattinaalil 42enne marocchino arrestato dopo avereto un amico al culmine di una lite in un appartamento di via Cavedone. L’uomo, accusato di tentato omicidio, è in carcere dalle ore immediatamente successive all’aggressione, avvenuta nel pomeriggio di sabato. Ed è proprio all’Arginone che incontrerà il gip Silvia Marini per l’udienza di convalida. In quell’occasione, assistito dall’avvocato Federico Orlandini, potrà decidere se rispondere alle domande delspiegando la propria versione riguardo a quanto accaduto o se avvalersi della facoltà di non rispondere. La lite sfociata nel sangue risale alle 15.30 di sabato. L’arrestato e la vittima, un operaio marocchino di 46 anni, si conoscono e si incontrano in un bar del centro. Dopo qualche chiacchiera, il 46enne invitaa casa sua per mangiare qualcosa.