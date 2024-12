Ilfattoquotidiano.it - Abusi sulle Farfalle, il presidente federale Tecchi: “Parrini? Bugiarda che si presenta tutta scollacciata per farsi pubblicità” – intercettazioni

Emergono nuoveriguardo il caso dei presunti, le ragazze della ginnastica ritmica: “Sta raccontando tante di quelle bugie, e vedi come si. Lei ha deciso di, si è rifatta il naso, ha fatto Miss Italia. Ti pare normalersi con una maglia del genere?”. Queste parole, datate 18 novembre 2022, appartengono aldella Federginnastica Gherardodurante una conversazione con il procuratoreMichele Rossetti. L’uomo si riferisce a Ginevra, allenatrice ed ex atleta. Invece Emanuela Maccarani, la dt delle, viene definita come “Una delle dieci maggiori persone del Coni”.Sono passate tre settimane da quando Nina Corradini e Anna Basta hanno denunciato una serie di maltrattamenti dell’accademia di Desio.