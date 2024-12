Ilrestodelcarlino.it - Zona universitaria di Bologna, la mappa dello spaccio: pusher giovanissimi e senza una ‘guida’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 2 dicembre 2024 – I capannelli quotidiani di spacciatori all’angolo tra via delle Moline e via Capo di Lucca non si vedono più. Non che il problema deisia stato debellato alla radice ma, come capita spesso, dopo la maxi inchiesta coordinata dalla Dda di marzo scorso e la relativa retata della Squadra mobile, la rete che gestiva lonella strada è stata decapitata: sono di ieri le sentenze per i sodali, 145 anni di carcere complessivi spalmati su 23 condanne e 12 patteggiamenti. Un colpo duro, che ha abbattuto un sistema radicato, lasciando un ‘vuoto di comando’, che in questi mesi sembra ancora non sia stato colmato. Questo nuovo contesto non è però una ‘oasi di tranquillità’. La Squadra mobile, che dopo l’operazione di marzo ha continuato a monitorare con attenzione i movimenti degli spacciatori in, ha notato una ‘migrazione’ delle attività di: all’attenzione dei poliziotti, in questo momento, è tornata in particolare ladi via Petroni e piazza Verdi, oltre a tutta quella trama fitta di viuzze dove i, si nascondono all’arrivo delle pattuglie e i loro clienti si fermano a consumare.