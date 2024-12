Pianetamilan.it - VIDEO – Milan, le incredibili qualità da ballerino di Emerson Royal

Leggi su Pianetamilan.it

Natale si avvicina ed, terzino del, sfoggia le sue doti dacon maglione a tema su sfondo per le festivitàSiamo a dicembre, Natale si avvicina ed, terzino destro brasiliano del, ha deciso di sorprendere i tifosi rossoneri sfoggiando, sui social, tutte le sue doti da. Con maglione a tema su sfondo per le festività, l'ex Tottenham ha fatto vedere a tutti di cosa è capace fuori dal campo: guarda il! (credits: ACTikTok official account)