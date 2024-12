Lapresse.it - Tennis, Del Potro dice addio tra le lacrime nell’ultima esibizione con Djokovic

“El ultimo Desafio”. Juan Martin Delè tornato in campo a Buenos Aires per l’ultima sfida contro Novak. Un ultimo match per direal. Una notte emozionante in cui la malinconia e lehanno avuto un ruolo da protagonisti, dall’ingresso in campo fino all’ultimo punto: una risposta di dritto potente su una battuta volutamente corta di Nole con cui Delpo ha salutato quello sport che tanto ha amato e che tanto l’ha fatto soffrire negli ultimi anni (solo pochi giorni fa ha raccontato dei suoi infortuni e di come questi abbiano compromesso la sua quotidianità). Match di esibizone con Juan Martin Dele Novaka Buenos AiresL’emozione di Novak“Ero molto emozionato, come tutti voi – ha dettocome riporta Super– perché Juan Martin è un amico, una grande persona, un grande giocatore.