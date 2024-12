Oasport.it - Snowboard, Coppa del Mondo Yanqing 2024: programma PGS e PSL, orari, tv, streaming

Dopo il week end di Mylin, ladeldiparallelo rimane in Cina. Gli atleti si sposteranno, infatti, alNational Alpine Skiing Centre nel distretto di Pechino per la seconda tappa della manifestazione che vedrà glier scendere sabato 7 dicembre nel PGS (Parallel Giant Slalom) e domenica 8 dicembre nel PSL (Parallel Slalom).Il team maschile italiano arriva acon alle spalle una settimana da incorniciare. Maurizio Bormolini, al quinto successo in carriera nel massimo circuito, ha infatti trionfato nello slalom parallelo di domenica 1 dicembre davanti all’austriaco Benjamin Karl e ad uno strepitoso Gabriel Messner, l’altro azzurro sul podio, che ha battuto nella small final lo sloveno Tim Mastnak per appena 20 centesimi e ha strappato la miglior heat personale in carriera (mai migliore di settimo fino a domenica).