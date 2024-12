Lettera43.it - Semiconduttori, gli Usa ancora contro Pechino: limitate le esportazioni di 140 aziende cinesi

Leggi su Lettera43.it

Joe Biden ha deciso: gli Stati Uniti limiteranno ledi 140specializzate nella realizzazione deiche servono per produrre i chip. E non si tratta di una decisione da poco perché molte di queste società collaborano con colossi del tech del calibro di Huawei, da tempo in rotta con gli Usa. Reuters ha spiegato che i fornitori americano dovranno ricevere una licenza speciale prima di poter fare affari con partner. Ad avere ripercussioni saranno in particolare Naura Technology, Piotech e SiCarrier Technology.Il logo Huawei (Getty Images).Cina e Usa in rotta anche per i dazi di TrumpLa scelta di Biden fa parte di una manovra più ampia con cui gli Stati Uniti stanno cercando di arginare l’ascesa della Cina nel campo di. Gli Usa hanno varato un pacchetto di sanzioni che negli ultimi tre anni ha limitato le operazioni delle, riducendo le spedizioni dei chip e di altri strumenti necessari per produrre