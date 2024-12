Ilrestodelcarlino.it - Scuole Besta, condannato a 10 mesi lo studente arrestato durante le proteste

Bologna, 2 dicembre 2024 –: è arrivata la condanna a 10, con sospensione condizionale della pena, per lo20ennedai carabinieri lo scorso 5 aprile. In quell’occasione, al parco Don Bosco di Bologna, era in corso un presidio di comitati e attivisti contrari alla costruzione delle nuove. (DIRE) Bologna, 5 apr. - Gioia e applausi all'uscita dal tribunale di 'Gio', il ragazzoquesta notte dai Carabinieri al parco Don Bosco, dopo che la giudice di Bologna Anna Fiocchi ne ha convalidato l'arresto per furto pluriaggravato, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, ma senza ricorrere a misure cautelari. Il ragazzo si è così aggiunto al sit-in di collettivi e comitatoche da stamattina erano fuori dal Tribunale di via D'Azeglio per esprimergli solidarietà, e che avevano denunciato uso di taser e spray al peperoncinol'arresto.