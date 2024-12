Lanazione.it - Sacerdote beve acido al posto del vino durante la messa: si sente male davanti ai fedeli

Zignago (La Spezia), 2 dicembre 2024 –aldellae siai. Accadeil rito religioso domenicale a Zignago, in provincia della Spezia. Il religioso, Mario Perinetti, è stato portato in ospedale. Ha ingerito, come accertato dai medici, una sostanza chimica irritante. Tutto accade in pochi secondi.il rito, che prevede anche che ilbevadal calice, l’incidente. Il, che è anche direttore della Rsa “Casa del Sacro Cuore”, dopo aver bevutoha subito lamentato fortissimi dolori allo stomaco, alla bocca e al viso. Ci sono stati momenti di panico. Ihanno quindi chiamato immediatamente il 118. Subito soccorso dal personale sanitario intervenuto, Perintti è stato trasportato in ospedale a La Spezia, dove è stato accertato che don Perinetti avesse ingerito una sostanza chimica irritante, forse un