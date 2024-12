Anteprima24.it - Regione, il centrosinistra si riunisce ad Avellino: “De Luca? No alle cariche a vita”

Tempo di lettura: 5 minuti“L’Irpinia per una nuova Campania“, questo il titolo dell’assemblea pubblica organizzata dforze delirpino per rilanciare la sfida del campo largo già proposta al Comune di, seppur sconfitta di poco al ballottaggio.Ripartire e farlo insieme, superando l’esperienza del governatore Vincenzo De: nulla contro la persona, ma la necessità di rispettare le normative e di non confondersi, come mette in evidenza Antonio Gengaro, candidato sindaco al Comune die il riferimento dell’area Elly Schlein del Pd, ere di mischiarsi in regole poco chiare come fatto dallaVeneto conZaia.Del resto Gengaro non giudica entusiasmante nemmeno l’esperienza dei consiglieri regionali DEM uscenti: “Noi pensiamo e speriamo che Depossa essere parte di questo processo.