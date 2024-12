Agi.it - Processo Grillo, il testimone norvegese deporrà a febbraio

AGI -il 17prossimo il testecitato dalla difesa di Ciro, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, imputati davanti al tribunale di Tempio Pausania per una violenza sessuale denunciata nel 2019 da una studentessa italo-dopo una vacanza in Sardegna. Il giovane, che il 23 settembre scorso non si era presentato, era stato convocato dal tribunale per oggi, ma è risultato ancora una volta assente. Secondo quanto riferito dagli avvocati della difesa, al teste la convocazione è stata recapitata solo il 29 novembre scorso, troppo tardi per consentirgli di organizzare il viaggio dalla Norvegia. Il giovane sarà sentito l'anno prossimo, in un'udienza fissata dal tribunale, presieduto da Marco Contu, per il 17. La principale accusatrice dei quattro imputati, 'Silvia' (nome di fantasia della parte offesa), aveva raccontato di aver subito in Norvegia una violenza sessuale nel 2018 dall'amico, durante una vacanza.